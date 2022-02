Cullera construeix més places d'aparcament al costat del Pont de Pedra

L'Ajuntament de Cullera fa una de les últimes actuacions del programa "Pla Aparca" amb el qual s'aborda el problema de l'estacionament a la ciutat. L'objectiu d'aquest programa és crear una xarxa de pàrquings de zona blanca a la capital turística de la Ribera. En aquests moments s'executen les corresponents obres al costat del Pont de Pedra, a la zona centre, on hi ha més dificultat per a crear aquest tipus de places.

Concretament, l'ajuntament construeix un nou aparcament al qual s'accedirà a través de l'antiga caseta del guarda, la qual també es troba sotmesa a un procés de rehabilitació. Amb aquesta ampliació, el nombre de noves places d'estacionament de vehicles en zona blanca de Cullera supera el miler en cinc anys. El regidor d'Urbanisme, Bernat Escolá, explica que fins fa menys d'un lustre "l'única opció que tenien els ciutadans per a aparcar al centre de la població era pagar la zona blava. Ara tenen més de 300 places gratuïtes des que l'equip de govern va activar el Pla Aparca", indica.