Els contagis arriben finalment a Beniflá i Guardamar en la sisena onada

Just en un moment en el qual la corba de la sisena onada de la covid ha començat a baixar a la comarca de la Safor, els dos únics municipis que fins ara s'havien deslliurat dels contagis, Beniflá i Guardamar de la Safor, han acabat finalment registrant-ne casos. La primera localitat, de fet, no havia sumat més que un sol contagi en tota la pandèmia, des del març passat del 2020. Aquesta tendència s'ha trencat en la pitjor onada de contagis registrada fins al moment.

Beniflá compta en aquests moments amb una incidència acumulada de 652 casos per cada 100.000 habitants i suma un total de tres contagis actius. El municipi suma des de l'inici de la pandèmia, per tant, un total de cinc positius. Per la seua banda, Guardamar de la Safor registra 941 casos per cada 100.000 habitants d'incidència, una situació provocada per cinc casos actius, la qual cosa eleva a 19 els contagis des de l'inici de la pandèmia, amb dues persones mortes fins al moment.

En aquesta situació, les dues localitats es troben en risc extrem de contagis, ja que superen la incidència de 500 casos per cada 100.000 habitants. Tant Beniflá com Guardamar segueixen ara mateix la tendència contrària que el global de la Safor i sumen nous contagis en les últimes actualitzacions.