'Berlanguiano' aterra a Bombas Gens com a preludi als Goya

'Berlanguiano', l'exposició organitzada per l'Acadèmia de Cinema sobre Luis García Berlanga, ha obert les seues portes a Bombas Gens a quatre dies de la gala dels Premis Goya a València, que se celebraran dissabte que ve 12 de febrer al Palau de les Arts. "Tant de bo que la tendresa amb la qual ens mira Berlanga dure cent anys més", ha assegurat el president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, durant la presentació de la mostra, que ha comptat també amb la presència de la vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l'Art, Susana Lloret; la comissària de l'exposició, Esperanza G. Claver; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; els vicealcaldes de València, Sandra Gómez i Sergi Campillo; el regidor de Turisme, Emiliano García, o les comissariades de l'Any Berlanga, Rosana Pastor i Teresa Cebrián.

La mostra es va inaugurar el mes de juny passat a Madrid, quan es va complir un segle del naixement de Berlanga, per això, l'activitat es va integrar dins de les activitats de l'Any Berlanga, que finalitzarà el pròxim 12 de juny amb la clausura d'aquesta exposició a Bombas Gens.

S'estructura en mòduls que reuneixen més de cent setanta fotografies de diferents arxius i fons fotogràfics públics i privats –Arxiu Regional de la Comunitat de Madrid, Filmoteca Espanyola, Margaret Herrick Library (Academy of Motion Picture Arts and Science), Agència EFE, Arxiu ABC, Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca…–. L'exposició també compta amb esbossos originals de Novio a la vista, El verdugo i ¡Bienvenido, Míster Marshall!; els cartells originals de La escopeta nacional i Patrimonio nacional, i la reproducció de Nacional III; el pla de rodatge de Patrimonio nacional; el pressbook de Bienvenido... que es va presentar en el Festival de Canes de 1953; extractes de guions amb les seues anotacions; els llibrets originals de les dues versions anteriors a La vaquilla, Los aficionados i Tierra de nadie, que Berlanga va escriure mà a mà amb Azcona; dibuixos de decorats i escenografies dels seus llargmetratges; el Goya que va rebre a la millor direcció per Todos a la cárcel, i la carta manifest que va escriure en 1952 sobre la importància de formar-se a l'Institut d'Investigacions i Experiències Cinematogràfiques (IIEC), publicada en el primer número de la Revista Internacional del Cine, l'original del qual s'exhibeix en l'exposició.

Imatges de Berlanga amb Joan Crawford, Fred Zinnemann, Josef von Sternberg, Alfredo Matas, Amparo Soler Leal, José Luis López Vázquez, Emma Penella, Pepe Isbert, Federico Fellini, Giulietta Masina, Rene Clair, Carlos Saura, Fernando Fernán-Gómez i Juan Antonio Bardem, entre altres, són també peces del recorregut, que comença i acaba amb una celebració del cinema espanyol.