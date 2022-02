Ford Almussafes convoca els sindicats per a informar de l'acord amb la direcció europea

La direcció de Ford Almussafes ha convocat els sindicats valencians a una reunió, aquest dimarts a les 14.30 hores, de la Comissió Negociadora de l'Acord per l'Electrificació, com es coneix la taula de negociació en què es discuteixen les retallades que la companyia ha activat a la planta valenciana i a la de Saarlouis (Alemanya) per a decidir a quina adjudica dos models elèctrics en funció de l'estalvi que oferisca cada emplaçament.

S'espera que la trobada servisca per a traslladar a tots els sindicats del comité d'empresa el preacord aconseguit per UGT amb la direcció de Ford Europa a Colònia, fa ja 10 dies, i del qual STM-Intersindical, CC OO i CGT, així com els més de 6.000 treballadors de la planta, encara no tenen cap notícia. El sindicat majoritari va assegurar quan va tornar d'Alemanya que sol·licitaria a la direcció espanyola la convocatòria d'aquesta comissió, però la competència amb Saarlouis i els intents de no airejar abans que els alemanys els sacrificis oferits a Ford han retardat l'anunci del pla d'ajust. Davant del silenci de Ford Espanya i l'augment de la tensió als corredors de la factoria valenciana, UGT avisava a inicis d'aquesta setmana que a tot tardar informarien Almussafes aquest divendres.