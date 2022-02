La sequera posa en prealerta el Xúquer encara que hi ha aigua als embassaments per a un any

Els embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer esquiven, de moment, la preocupant situació de la majoria de conques espanyoles. Ha plogut molt poc i la sequera avança, remarquen des de l'organisme, però les importants precipitacions de 2018 i 2019 mantenen unes reserves suficients per a un any. O fins i tot més. L'aigua emmagatzemada se situa en els 1.548 hectòmetres cúbics, un 54,3 % de la capacitat total. En la mateixa setmana de 2021, era del 54,5 %.

Segons l'últim informe de sequera de gener de la CHX, la Marina Alta continua en alerta per escassetat hídrica, mentre que la Sènia-Maestrat i la Marina Baixa se situen en prealerta. La normalitat, ara com ara, caracteritza les zones del Millars-Plana de Castelló, Palància-Les Valls, Túria, Xúquer, Serpis i Vinalopó-Alacantí. Ulldecona és un dels que no arriben ni la meitat de la seua capacitat (46,8 %). La Muela, Naranjero o Guadalest són altres exemples de reducció d'aigua.

Cal recordar que moltes de les infraestructures del Xúquer compleixen un paper laminador en previsió d'episodis torrencials tan freqüents en la demarcació. Unes altres, amb problemes quasi des de la seua construcció, tampoc arriben mai ni la meitat de les seues possibilitats d'emmagatzematge. És el cas de Bellús, que mai arriba al 40 % per a evitar problemes d'inundació en el traçat de la línia fèrria Xàtiva-Alcoi al seu pas pel terme municipal. Situació que el Ministeri per a la Transició Ecològica i Adif tenen previst resoldre.

Sequedat del sòl

«Estem tenint un hivern molt sec, un dels més càlids de la sèrie, amb un dèficit acumulat des de l'1 de desembre del 85 %», assenyala José Ángel Núñez, responsable de Climatologia de l'Agència Estatal de Meteorologia a la Comunitat Valenciana.

«El primer impacte de l'absència de pluges és la sequedat del sòl, però uns pocs mesos no són suficients per a qualificar la situació com de sequera i, històricament, les més adverses a la Comunitat Valenciana tenen una duració de diversos anys», apunta Núñez. «L'any hidrològic, que va finalitzar el 30 de setembre de 2021, va ser qualificat d'humit, i els dos anteriors molt humit i humit respectivament», recorda.

«El monitor de la sequera a Espanya mostra com, encara que en una escala temporal de tres mesos el caràcter és molt sec a l'interior, en una escala temporal de dotze mesos, gran part del nostre territori presenta un caràcter humit o lleugerament humit, amb l'excepció del nord d'Alacant, on hi ha zones amb caràcter lleugerament sec, però molt lluny de la sequedat d'altres zones del sud d'Espanya», explica Núñez.

"Si la primavera no és plujosa, afectarà l'agricultura i hi haurà un risc major d'incendi"

El Miteco assenyalava ahir en el seu últim butlletí hídric que les preses espanyoles es troben al 44,8 %, un 10 % per davall de les xifres de gener de 2021 i un 14 % respecte a 2020. La situació s'agreuja en l'àmbit del Segura, on només hi ha 400 hectòmetres cúbics embassats, la qual cosa suposa un 35,1 %, quasi quatre punts per davall de principis de l'any passat (38,86 %).

La clau, segons José Angel Núñez, estarà en l'evolució a la primavera, «el balanç de pluges de la qual sol ser determinant per a molts sectors com l'agricultura o els índexs de risc d'incendis». «Ara com ara el dèficit es limita a l'últim trimestre», remarca. Primaveres seques deriven en estius amb el sòl molt sec i poca humitat de la vegetació, i solen donar lloc a estius adversos pel que fa a incendis. La situació més freqüent sol ser que, una vegada acabat l'hivern, els intercanvis de fluxos d'energia entre el nord i el sud donen lloc a inestabilitat i més precipitacions. És el més freqüent, encara que a vegades no ocorre així. Esperem que la primavera tinga un comportament pluviomètric generós.