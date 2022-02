Amb tots, contra un rival directe pel títol

La Fonteta es quedaria xicoteta aquesta anit si no fora per les restriccions d’aforament del 50% que continuen vigents. La visita de la Virtus Bolonya de Sergio Scariolo permetrà gaudir d’un partit entre dos equips amb potencial d’Eurolliga que són també els grans candidats a guanyar l’Eurocopa. A més, l’afició podrà veure, per primera vegada aquesta temporada, l’equip complet, amb els dotze jugadors de la primera plantilla disponibles.

La possible tornada de Víctor Claver, després de quatre mesos d’absència per una lesió al peu esquerre, és un altre dels grans al·licients de la nit, després que el de Maristes es quedara sense jugar per precaució en l’últim partit de Lliga Endesa contra el Reial Madrid. Això sí, per damunt de tot hi ha la importància del resultat davant d’un rival directe, ja que, encara que els italians s’han mostrat irregulars en la primera part de la temporada i són quarts amb un balanç de sis victòries i cinc derrotes, un triomf taronja els permetria distanciar-se d’un equip al qual ja van guanyar també en el partit d’anada a Bolonya, amb una històrica remuntada de 21 punts, per a acabar imposant-se per la mínima (96-97).

A més, malgrat la bona ratxa de resultats de l’equip en la Lliga Endesa, els taronja necessiten oblidar la seua última derrota contra el Gran Canària, en la pròrroga, per a continuar optant al lideratge del grup. El mateix Peñarroya destaca que “és un dels equips amb els quals volem competir, tenen nivell per a jugar l’Eurolliga”.