Balears proposa una aliança amb la C. Valenciana i Catalunya per a millorar el finançament

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha apostat per treballar conjuntament amb la Comunitat Valenciana i Catalunya per un nou sistema de finançament autonòmic que beneficie aquests tres territoris. Ho ha dit aquest dimecres en la conferència “Les Illes Balears, avançant-nos al futur”, al CaixaForum Macaya de Barcelona, que ha presentat Miquel Roca, ponent de la Constitució. L’expolític de CiU també va presentar el president valencià, Ximo Puig, en la seua última conferència a Barcelona.

Armengol ha assegurat que Balears, Comunitat Valenciana i Catalunya són comunitats infradotades econòmicament: “Si ens ajuntem i fem força junts, aconseguirem més coses”, ha reclamat la presidenta, que ha afegit que, si no estàs en les reunions, ningú defensa els teus interessos, en referència a l’absència del Govern català en les conferències de presidents. Així, ha reclamat que Catalunya tinga “un paper més important en les taules multilaterals” sobre finançament autonòmic.

Armengol ha explicat que les relacions amb la Comunitat Valenciana han avançat molt i ha afirmat, també, que des que lidera l’executiu balear hi ha hagut tres presidents a Catalunya, motiu pel qual creu que “és més complicat” establir relacions. Ha valorat, però, que ja s’ha reunit dues vegades amb l’actual president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès.

Les relacions entre Armengol i Puig, tots dos socialistes, són molt fluides. Han celebrat cimeres bilaterals dels seus governs tant a Mallorca com a València. L’aliança en el finançament autonòmic entre els dos territoris és clara, encara que cada un té matisos propis en la seua reivindicació. La C. Valenciana posa el focus en la població ajustada com a criteri únic per al repartiment dels fons. Balears reclama un millor tracte de la població flotant i la insularitat com a arxipèlag molt vinculat als fluxos del turisme.

Armengol ha tornat a reclamar que Aragonès assistisca a les taules multilaterals: “Puc entendre les ànsies d’independència, però, mentre no ho sigues, has de gestionar el dia a dia. Si no hi estàs, qui decideix per tu? Ningú”. Ha afegit, a més, que ella vol que Catalunya hi tinga presència perquè creu que això beneficiaria també els interessos de Balears.

OPTIMISTA AMB LA REFORMA DEL FINANÇAMENT

La presidenta balear ha assegurat que és optimista respecte a una reforma del finançament, però sap que “no és fàcil trencar la manera d’entendre Espanya de manera centralitzada”, per la qual cosa ha apostat per lluitar en les taules de negociació i ha criticat que el Ministeri no ha mostrat diligència en aquest sentit.

Armengol ha sostingut que el seu executiu està en contacte amb el conseller d’Economia català, Jaume Giró, i que estan intentant mantindre relacions, “dins de la discreció més absoluta”, sobre com establir estratègies en matèria de finançament.

També ha argumentat que el finançament “no va de partits polítics” i ha explicat que tenen interessos comuns amb la Comunitat Valenciana i Catalunya, però també amb Andalusia i amb alguns plantejaments del president de Galícia, Alberto Núñez Feijoo, tots dos territoris presidits pel PP.