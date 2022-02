Joaquín Sabina, Leiva i Luz Casal estaran en els Goya de València

Joaquín Sabina, Leiva i Luz Casal seran alguns dels artistes que actuaran en la gala dels Premis Goya 2022, que se celebrarà dissabte que ve a Les Arts de València.

El mateix dia del seu 73 aniversari i just dos anys després de la seua última actuació en públic, l’artista de Jaén, que ha posat la banda sonora a diverses generacions, estarà per primera vegada en la cerimònia de lliurament dels premis del cinema espanyol. La veu d’aquest cantautor de culte animarà la festa de la nostra cinematografia, amb la qual ha col·laborat en nombroses pel·lícules.

Leiva, que va aconseguir el Goya a la millor cançó original en 2018 per La llamada, actuarà al costat de Joaquín Sabina.

Luz Casal, per la seua banda, serà una altra de les veus que sonaran en els 36 Premis Goya de València. La cantant i compositora gallega va interpretar les cançons Piensa en mí i Un año de amor de Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar, entre altres col·laboracions amb el cinema, i té un Premi Goya a la millor cançó original per la cinta d’animació El bosque animado.

El retorn de Sabina

La gala dels Goya suposarà la reaparició de Joaquín Sabina als escenaris, després que visquera una aparatosa caiguda en un dels seus concerts.

El cantant va anunciar que no tornaria a xafar un escenari mentre es mantinguen les mesures sanitàries contra la covid-19. Unes mesures amb les quals no és capaç d’imaginar-se un concert seu. Per tant, fins que no torne “la normalitat”, Joaquín Sabina no tornarà als escenaris. Així ho va anunciar en un col·loqui en l’Institut Cervantes de Madrid, en el qual també van participar el poeta Benjamín Prado i la periodista Nativel Preciado.

“No pense tornar als escenaris mentre la gent estiga amb mascareta, no puga alçar-se o no puga fumar o fer-se una copa. Em tem que això no serà fins d’ací a un any i mig almenys. Però sí que hi tornaré a dir ‘hola i adeu’”, va assenyalar el músic madrileny. Aquest ‘hola i adeu’ tindrà lloc en els Goya de València.