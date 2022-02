L’IES Clot i un conegut instagramer animen a usar el valencià

L’instagramer Fran Tudela, també conegut com a Cabrafotuda, ha oferit un taller a l’alumnat de l’IES Clot de Moro, a Sagunt, amb l’objectiu d’animar-los a utilitzar el valencià en tots els seus espais vitals, de la mateixa manera que ell ho fa en les seues xarxes socials.

Així, l’ús del valencià en la família, al carrer o en els esdeveniments socials, esportius o d’oci també compta actualment amb un altaveu essencial en les plataformes digitals i xarxes socials, com ha posat de manifest aquest instagramer en els seus comptes.

Tudela ha recalcat que “el pitjor valencià és el que no es parla” i, per això, ha destacat la importància de comptar amb youtubers, tiktokers o instagramers que difonguen aquesta llengua en els seus canals per a animar la població a usar-la.