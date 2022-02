L’impulsor dels arcs xinesos demana que s’execute la seua idea de la manera més fidel a la seua proposta

Joan Hornos, el veí de València que va impulsar la idea de construir dos arcs xinesos al barri de la Roqueta, ha assenyalat a Levante-EMV que la seua proposta d’inversió aprovada en els pressupostos participatius DecidimVLC de 2021 “ha d’executar-se de la manera més fidel possible a la proposta original”. Això vol dir, ha indicat, que, tal com es va votar i es va triar en aquest procés de participació ciutadana, han d’alçar-se dues arcades d’inspiració asiàtica en els encreuaments dels carrers Pelai i Convent Jerusalem amb Xàtiva.

Hornos està obert a estudiar totes les possibilitats per a acontentar totes les parts, però sense perdre de vista la filosofia de la seua proposta original. Per a començar, considera que el seu projecte d’instal·lar aquests arcs xinesos a la Roqueta “és compatible” amb la creació del passeig de la Pilota Valenciana que ha plantejat la Fundació de la Comunitat Valenciana d’aquest esport autòcton. “El trinquet i la pilota mereixen també tindre el seu espai i la seua dignificació al carrer Pelai”, ha assenyalat. Però això no significa que s’hagen de descartar els arcs xinesos.

Per a aquest veí de València, “s’ha de respectar” la inversió que va eixir triada en els pressupostos participatius, ja que va superar “diverses fases del procés d’elecció ciutadana, inclosa la de viabilitat dels tècnics municipals, que havien d’eliminar-la si entenien que no complia els requisits per a dur-se a terme”. Una vegada que la seua idea ha superat tots els filtres de DecidimVLC, considera que ha de ser executada de la manera més fidel possible “a la proposta original”. I la seua proposta és que se situen aquests arcs a Pelai o en un altre carrer a prop per a donar visibilitat a la comunitat xinesa i els negocis asiàtics de la zona. Seria una manera de localitzar el Chinatown de València, com ocorre a Nova York, Manchester, Londres o San Francisco.

Joan Hornos entén que els arcs xinesos s’han d’instal·lar, com ocorre amb la resta d’inversions que s’han votat i triat en els pressupostos participatius en les edicions anteriors. El seu projecte va passar les diferents fases de selecció i viabilitat.

Hornos considera que el seu projecte serviria per a crear una icona turística i cultural que ajudaria a dinamitzar aquest barri i que, lluny “de desnaturalitzar” la Roqueta, contribuiria a “reflectir una realitat incontestable: la major part dels negocis són xinesos”.

Finalment, l’impulsor dels arcs asiàtics no ha valorat el projecte plantejat per la Regidoria de Turisme de construir “una fita multicultural” en aquest barri. No ha transcendit suficient informació, indicava Hornos.

Aquest veí de València, sociòleg i militant de Compromís, treballa en l’equip d’alcaldia en aquest moment. Quan va proposar la seua idea en Decidim VLC, va eixir de l’anonimat, però encara no treballava a l’Ajuntament.