La majoria de la UE dona suport al tractament en fred que exigeix Espanya per als cítrics sud-africans

Una àmplia majoria de països de la Unió Europea (UE) va aprovar ahir l’obligatori tractament en fred que exigeix el Govern d’Espanya per a les exportacions de cítrics de Sud-àfrica al vell continent com a fórmula per a evitar l’arribada de plagues. La votació es va produir en una reunió tècnica del Consell de la Unió Europea, va comptar amb un suport superior al 55 % dels estats, que superen el 65 % de la població de la UE. A partir d’ara, l’Organització Mundial del Comerç (OMC) obrirà una ronda de negociacions abans d’aplicar la norma, que serà de compliment obligatori per a tots els països tercers que exporten cítrics a la Unió Europea.

Espanya, després del requeriment del sector citrícola i el suport de la Generalitat, reivindica que les importacions de cítrics de Sud-àfrica siguen sotmeses a tractaments en fred per a evitar l’entrada d’arnes, amb l’objectiu que aquest aspecte es reflectisca en la revisió de l’acord d’associació amb el país austral del pròxim mes d’octubre. El Comité Permanent de Plantes, Animals i Pinsos (Scopaff), tal com recomana l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), va recomanar, el mes de gener passat, l’obligatorietat que els carregaments de cítrics procedents de Sud-àfrica amb destinació a la Unió Europea apliquen aquest tractament en fred, o cold treatment, durant un mínim de 16 dies a una temperatura entre 0 i -1 graus centígrads. Així, doncs, els empresaris sud-africans exigeixen a Brussel·les alternatives “més proporcionades” per a no perdre els seus enviaments de 400.000 tones per temporada. El ministre d’Agricultura, Luis Planas, i la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, van sol·licitar a finals de 2021 a la Comissió Europea la consideració dels cítrics com a producte “molt sensible” a les importacions de països tercers i van instar que no hi haja concessions addicionals.

Reacció de Sud-àfrica

Segons dades del Ministeri d’Agricultura, la importació de taronges de Sud-àfrica en 2021 va ascendir a 407.039 t, amb un descens del 10,3 % respecte a l’any anterior, però un increment del 5 % respecte a la mitjana de l’últim lustre. En canvi, en els dos primers mesos (setembre-octubre) de la nova campanya 2021/22, es van importar 248.107 t, amb un augment del 6,8 % sobre la campanya anterior i del 13,2 % respecte a la mitjana dels últims cinc anys.

Els moviments efectuats pel Govern d’Espanya, el sector agrari i la Generalitat no han passat desapercebuts per al potent lobby citrícola sud-africà, el Citrus Grower Association, que dilluns va enviar una carta a Brussel·les, al comité Scopaff, en la qual sosté que la mesura proposada és “restrictiva del comerç i, per tant, és contrària als principis de l’OMC”. Segons el lobby taronger sud-africà, aquest nou requisit tindrà un impacte nociu en el comerç de cítrics entre Europa i Sud-àfrica, la font més important de cítrics per a la UE durant l’estiu europeu, amb un valor de més de 1.000 milions d’euros.