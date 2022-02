Puig: “Que no siga obligatori portar la mascareta a l’aire lliure no implica que ens l’hàgem de llevar”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat, en relació amb la fi de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a l’aire lliure que entra en vigor aquest dijous, que el fet que no siga obligatòria “no implica necessàriament que ens l’hàgem de llevar”. Puig s’ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans a la Vila Joiosa (Alacant), on ha visitat el Palau de Justícia del municipi, al costat de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo.

El cap del Consell ha assenyalat que la seua intenció és “no crear més confusió” en aquesta qüestió, ja que és la normativa que s’ha aprovat i, per tant, ha dit, “nosaltres la secundarem”. “En l’anterior ocasió que es va llevar l’obligatorietat d’usar la mascareta, nosaltres vam recomanar que al carrer es continuara portant; per tant, no és una obligació llevar-se-la, ni tampoc ho serà en els centres educatius”, ha resolt.

En relació amb la fi de la mascareta també en els patis dels col·legis, Puig ha assenyalat que, a l’aire lliure, “ja no serà obligatòria i, per tant, tampoc ho serà als patis”, tal com han acordat aquest dimecres Educació i Sanitat. Quant a les queixes de docents sobre aquesta qüestió perquè hi ha escolars que encara no tenen la pauta completa, el president ha subratllat que el fet que “s’allibere l’obligatorietat de l’ús de la mascareta no implica que necessàriament ens l’hàgem de llevar”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica aquest dimecres la modificació del decret per la qual, a partir d’aquest dijous, les mascaretes ja no seran obligatòries en exteriors, després que així ho aprovara l’últim Consell de Ministres i després de l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).

No obstant això, aquesta obligatorietat de l’ús de la mascareta es manté en esdeveniments multitudinaris que tenen lloc en espais a l’aire lliure quan els assistents estiguen drets o, si estan asseguts, quan no es puga mantindre una distància de seguretat d’almenys 1,5 metres entre persones o grups de convivents.

També continua sent obligatori l’ús de mascareta en els mitjans de transport públic, incloses les andanes i estacions de viatgers i telefèrics. A més, aquesta mesura de control no farmacològic també es manté en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic.

Sobre les pròximes festes, el president ha dit que “tenim ganes que passe la pandèmia, però encara no ha passat”. Aquest dimarts ja va avançar que en els pròxims dies es produirà una reunió per part de l’equip tècnic de la Conselleria de Sanitat i també en l’àmbit polític amb els diferents ajuntaments afectats, de manera que després d’aquestes “farem unes recomanacions generals” sobre l’ús de les mascaretes i altres aspectes per a les Falles i la Magdalena. Unes recomanacions que “sempre aniran unides a la prudència i a la corresponsabilitat, tal com hem gestionat els valencians la pandèmia tot aquest temps”.