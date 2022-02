El 70% de les infermeres de la residència de majors de Dénia, contagiades i de baixa

L'equip d'infermeria de la residència de majors de Santa Llúcia de Dénia ha fet una crida urgent a infermeres i auxiliars d'infermeria disponibles a la Marina Alta. Urgeix cobrir torns. Demanen que traslladen al més prompte possible la seua sol·licitud per a la seua contractació per part de l'ajuntament.

El brot de covid-19 que està patint ara la residència ha afectat el 70 % de la plantilla d'infermeria i el 30 % de la plantilla d'auxiliars. L'equip d'infermeria afirma que aquestes dades "no són sorprenents tenint en compte la gran exposició al virus que tenen aquestes professionals" i l'alt índex de contagi que té la variant òmicron. Asseguren que han pres totes les mesures de prevenció, però, així i tot, les infeccions han deixat en quadre la plantilla.

L'equip d'infermeria afirma que des del passat 14 de desembre ha sol·licitat repetidament a la direcció de la residència una reunió amb els responsables de l'ajuntament. Era urgent demanar-los contractacions de reforç per a cobrir les previsibles baixes. "La resposta és sempre la mateixa: que la borsa està esgotada i que no hi ha gent disponible, però en realitat les úniques que estan esgotades són les treballadores, que no han demanat la baixa o, si ho han fet, s'han tornat a reincorporar al més prompte possible per a rellevar les seues companyes, que fa ja setmanes que doblen torns i fan hores extres per a cuidar els nostres majors i que aquest brot tinga les menors conseqüències possibles en la seua salut", indica l'equip d'infermeria.