El carrer es divideix en la reestrena de la vida sense mascareta

Mascareta sí, mascareta no: els veïns de València van començar el dia dividits respecte al seu ús en el primer dia en què ja no són obligatòries a l'aire lliure. És la segona vegada que es produeix aquesta situació en la pandèmia, ja que el juny de 2021 es va viure un dia similar quan el Govern va flexibilitzar-ne per primera vegada l'ús en exterior. Després va vindre òmicron i durant poc més d'un mes la societat ha tornat a l'escenari inicial de la pandèmia respecte a les mascaretes. El reial decret que entra en vigor hui relaxa una vegada més aquesta restricció.

No obstant això, el que va constatar Levante-EMV pels voltants del centre de València durant aquest dijous va ser que, en la seua majoria, la gent continuava portant mascareta. Alguns per precaució, uns altres per por i altres per respecte cap a la resta de gent. Per contra, algunes de les persones que no la portaven van manifestar a aquest diari el seu alleujament pel fet que desaparega l'obligatorietat. Alguns entrevistats van celebrar que el Govern haja revertit una norma que, a parer seu, no tenia efectivitat i mancava de sentit científic.

I també estaven els despistats que no s'havien assabentat de la mesura i que n'han tingut constància en ser qüestionats per aquest diari. Aquest era el cas d'Ana i Paula, dues joves valencianes. “Ah, sí? Ja no és obligatòria?”, diu Paula amb sorpresa, i llavors se la trau. Després afirma que per a ella és “un alleujament que en exteriors la lleven”, perquè “està bé poder respirar pel carrer”. “Jo quan veja molta multitud me la posaré”, recalca Ana, per la seua banda.

Valentina, que també és valenciana però de la ciutat veneçolana de Valencia, ix de l'Estació del Nord amb mascareta i diu que ella la continuarà portant. “A banda del fet que venia del tren, crec que, mentre u estiga al carrer, encara la cosa no està per a mi tan estabilitzada com per a deixar d'utilitzar-la. Fins que la cosa es torne a calmar, jo crec que encara la portaré al carrer”, argumenta Valentina en referència a la sisena onada, que es troba en descens però encara amb alts nivells d'incidència acumulada a la C. Valenciana.

Rosa, que treballa en una botiga al carrer Sant Vicent, assegura que respecta les persones que la vulguen continuar portant, “perquè cadascú és lliure”, però ella no la portarà. “No s'ha demostrat que la mascareta en exteriors evite contagis", assegura sobre el controvertit retorn de la mascareta obligatòria el desembre passat. Rosa confirma que, durant aquest temps, ha desobeït la norma vigent i creu que molts l'han seguida només “per por de les multes”.

El PSPV demana "prudència"

La portaveu de Sanitat a les Corts, la socialista Carmen Martínez, ha demanat aquest matí “prudència, corresponsabilitat i conscienciació” després de la desaparició de la mascareta obligatòria en exteriors. Martínez ha emfatitzat aquesta responsabilitat ciutadana, sobretot de cara a celebracions multitudinàries com ara Falles i Magdalena. “Malgrat la relaxació de les mesures, no podem deixar de banda el compromís individual”, ha assenyalat. Així mateix, ha considerat que “la mascareta ha sigut una eina eficaç per a la contenció del virus”.

“La pandèmia segueix ací fora i no podem relaxar-nos”, ha insistit Martínez. Segons ha dit, “els professionals sanitaris coincideixen en l'eficàcia de la mascareta com a barrera de limitació en la transmissió del virus”. El PSPV-PSOE demana que hi haja campanyes de conscienciació sobre l'ús de les mascaretes des de les institucions.