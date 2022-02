Els metges, en contra que els infermers accedisquen a llocs directius en primària

Els metges valencians rebutgen que el personal d'infermeria puga arribar a dirigir els centres de salut, ja que ho consideren "intrusisme". Així ho han notificat oficialment des del Consell Oficial de Metges Valencians (que reuneix els tres col·legis professionals provincials) a través d'un escrit dirigit a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en el qual alerten que aquest treball només el poden fer els facultatius.

Que els responsables d'infermeria d'un centre de salut puguen arribar a dirigir els equips de primària és una de les 100 propostes que inclou el Marc estratègic d'atenció primària 2022-2023 que la mateixa Barceló va presentar fa dues setmanes i amb el qual es pretén "renovar" els centres de salut i com s'hi treballa després de deixar clar la covid que hi ha molt a fer.

Ara cada centre de salut té un director, sempre un professional mèdic, i un coordinador d'infermeria

En concret, aquesta possibilitat està inclosa en l'acció 5.1 dins de la línia estratègica número 3 per a enfortir l'atenció primària. "Els centres de salut comptaran amb la figura de responsable en àrea mèdica, infermeria i admissió. Una de les dues primeres assumirà les tasques directives de l'equip d'atenció primària de la zona bàsica de salut", diu l'article. Actualment cada zona bàsica de salut (les àrees en les quals es divideix cadascun dels 24 departaments de salut i que estan vinculades a un centre de salut) tenen un cap de primària que dirigeix el centre de salut i una coordinadora d'infermeria. Amb aquest canvi, els responsables d'infermeria podrien també assumir la direcció del centre de salut.

Els metges valencians han rebutjat aquest canvi després d'arribar a un un posicionament conjunt dels tres col·legis professionals de metges en el si del Consell de Col·legis Oficials de Metges Valencians. Així, en la seua carta de queixa, defensen que les tasques directives dels equips de primària de cada zona bàsica de salut "només poden ser exercides pels metges", i si aquest càrrec directiu l'ocupa una altra categoria professional, "serà contrari a la llei i la jurisprudència, i es considerarà com a intrusisme professional".

El Pla estratègic per a l'atenció primària dissenyat per la cartera de Barceló busca renovar els centres de salut i secundar-se en les noves tecnologies, a més de canviar processos de treball i alliberar de càrregues burocràtiques els professionals. En la seua presentació, la consellera va anunciar que, a més, du aparellada una inversió per a aquests anys de 326 milions d'euros entre infraestructures, equipament i recursos humans amb les 1.560 places estructurals que hi ha previst crear als centres de salut entre abril i maig.