Igualtat culmina la renovació del Consell de les Dones inactiu des de 2018

Esperant t'hi pots florir, i si parlem de la igualtat de dones i homes, més encara. Almenys això ha ocorregut amb el Consell de les Dones, l'òrgan assessor en temes d'igualtat de gènere que el Botànic va heretar de l'executiu popular fa ja quinze anys i que, entre unes coses i altres, ha romàs pràcticament inoperatiu.

De fet, aquesta legislatura encara no ha sigut convocat en espera d'una renovació que va arrancar en 2018 i que ha culminat ara, quasi quatre anys després, amb el nomenament de les diferents representants, mitjançant una resolució publicada dilluns i signada per la vicepresidenta del Consell i titular de la Conselleria d'Igualtat, Mónica Oltra.

Tal com en el seu moment va informar aquest diari, el desembre de 2020, el Consell va aprovar el decret sobre la regulació del Consell Valencià de les Dones i es va donar un termini de sis mesos per a la constitució dels seus representants, que hauran de ser seleccionats pels mateixos col·lectius i associacions integrats.

El termini es va superar amb escreix i no ha sigut fins ara, entrat febrer, és a dir, un any i dos mesos després, que aquesta elecció s'ha tancat. Amb tot, cal remuntar-se més arrere, a 2018, quan va començar el diàleg amb les associacions de dones per a donar un nou aire a un òrgan clau per a garantir la veu dels col·lectius en les polítiques d'igualtat.

L'òrgan veu ampliades les seues funcions i haurà d'informar sobre la futura llei d'igualtat

De fet, el nou òrgan veu ampliades les seues funcions i podrà proposar a la Direcció General d'Igualtat mesures concretes per a fomentar la igualtat i la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social. A més, se li assigna la competència d'informar dels projectes normatius que la Generalitat promoga en matèria d'igualtat d'oportunitats.

Informes no vinculants

Els informes tindran caràcter facultatiu i no seran vinculants, si bé es garanteix la participació activa. Cal apuntar que la Conselleria té encara pendent presentar l'esborrany de la futura llei d'igualtat, una de les principals assignatures pendents en matèria d'igualtat de gènere junt amb el pla estratègic caducat ja fa anys.

Tenint en compte les diferències de criteri entre la vicepresidenta Mónica Oltra i bona part de les entitats feministes a l'hora d'enfocar les polítiques de gènere, la posició del futur Consell pot no ser pacífica, sobretot perquè la fotografia d'aquest òrgan és més acolorida que la que va idear el PP. L'òrgan es diversifica territorialment (entitats d'àmbit autonòmic, comarcal i local) i incorporarà de manera específica representants de les unitats d'igualtat de les universitats; del Consell de Joventut, dones migrants, amb diversitat funcional, del poble gitano, del col·lectiu LGTBI, famílies monoparentals, empresàries i, amb especial atenció, les víctimes de violència de gènere.

Per a ser vocal les entitats havien de presentar la seua candidatura després de la convocatòria d'Igualtat. En la convocatòria s'establirà el procés de selecció, però, en tot cas, qui aspire a estar en el Consell de les Dones en representació d'una entitat haurà de reunir una sèrie de requisits. De fet, algunes entitats n'han quedat fora per no ajustar-se a aquesta normativa. El procés ha sigut més complex i laboriós i, a més, es van registrar al·legacions, la qual cosa també explica el retard. A partir d'ara, el següent pas és convocar-lo.