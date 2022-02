L'aforament de les Arts obliga a repartir en sales comunes els convidats dels Goya

La menor capacitat del Palau de les Arts respecte als auditoris en els quals fins ara s'ha celebrat la cerimònia dels Goya -a Madrid, Màlaga i Sevilla-, ha obligat a repartir part dels convidats a la cerimònia en diferents espais, sales i zones comunes de l'edifici en els quals podran seguir el lliurament de premis a través de pantalles gegants.

Quan la setmana passada l'Ajuntament de València va acollir la presentació dels actes organitzats a la ciutat previs a la gala, el president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, ja va advertir que, malgrat ser un lloc «magnífic», el Palau de les Arts era un espai «reduït» per a una gala d'aquestes característiques i amb un nombre important de participants.

Comparat amb, per exemple, el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Màlaga, on en la gala de 2020 es van reunir 3.500 espectadors, la Sala Principal de les Arts té una capacitat de 1.412 seients entre la platea i les llotges, dels quals no podran ocupar-se uns 200 per a situar-hi les càmeres d'RTVE, que retransmetrà en directe la cerimònia del dissabte, segons han assenyalat fonts de l'organització.

A més, l'Acadèmia cobrirà l'espai de l'orquestra situat davant de l'escenari per a alçar damunt la gran escalinata per la qual pujaran els guanyadors de les diferents categories.

El nombre d'acadèmics -1.700- i de candidatures -més d'un centenar per a 27 premis-, als quals cal afegir les autoritats i els patrocinadors més importants, han obligat l'Acadèmia del Cinema a restringir el nombre de persones que podran assentar-se a la sala principal de l'òpera valenciana per a presenciar la gala en directe.

Segons ha pogut saber aquest periòdic, l'Acadèmia ha limitat a un convidat per cada candidat al Goya i també ha restringit el nombre de professionals del cinema que no són acadèmics ni estan nominats als premis. En les anteriors gales aquest problema no existia.

Davant d'aquesta situació, i davant la necessitat de complir amb els compromisos d'acadèmics, candidats, autoritats i, sobretot, empreses patrocinadores i col·laboradores, l'Acadèmia ha condicionat diverses sales i espais comuns de l'edifici en els quals es podrà seguir la gala a través de pantalles de televisió i fins i tot s'oferirà un servei d'àpats. Els convidats a aquests espais, citats a les 19 hores, no desfilaran per la catifa roja i accediran directament a les sales.

Segons ha pogut saber aquest periòdic, l'organització no ocuparà ni l'Auditori de les Arts, ni la Sala Martí i Soler, ni l'Aula Magistral, ja que aquests espais estaran ocupats fins al divendres per als assajos dels diferents espectacles que oferirà l'òpera valenciana al febrer i al març. Si que té a la seua disposició altres espais com les sales de protocol, de premsa, de reunions i, per descomptat, els camerinos de l'òpera.

Està previst que la gala, retransmesa per la 1, s'inicie a les 22 hores. Els primers a desfilar per la catifa roja ho faran a les 18.15 hores i, segons ha pogut saber aquest periòdic, està previst que siga el president del Govern, Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Ximo Puig, i el president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, els que la tanquen a les 21.30 hores. També hi acudiran la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el ministre de Cultura, Miquel Iceta.