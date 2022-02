Quan entra en vigor la pujada del salari mínim i quan la cobraré?

El Govern ha acordat amb els sindicats -i davant el rebuig de la patronal- apujar el salari mínim interprofessional (SMI) de 965 a 1.000 euros per a aquest 2022. L'increment beneficiarà 1,8 milions de treballadors en tota Espanya. Ara l'executiu té pendent dur l'acord amb les centrals a un pròxim Consell de Ministres per a validar-lo i que quede plasmat en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de llavors serà quan formalment entre en vigor, encara que des del Ministeri de Treball han avançat que la seua intenció és que estiga aprovat o el 15 de febrer o bé el 22 de febrer. Una vegada en el BOE, quan entra en vigor i quan el cobraran els afectats?

L'acord aconseguit entre la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i CCOO i UGT inclou que la pujada de l'SMI, tot i tancar-se al febrer, entrarà en vigor amb efecte retroactiu a 1 de gener del 2022. Què significa això? Que les empreses estan obligades a aplicar la pujada del salari mínim als seus treballadors des de la nòmina de febrer. També aquelles famílies que tinguen contractada una treballadora de la llar. Aquesta obligació regeix d'igual manera per als treballadors a temps complet com per als a temps parcial o els contractes per dies. Però què significa amb efecte retroactiu? Doncs que les empreses estan obligades a abonar una paga compensatòria als seus treballadors per no haver-los aplicat la pujada al gener. Ací les empreses poden triar quan abonar aquest pagament pendent -habitualment de 35 euros-, encara que sempre han de fer-ho abans que acabe el 2022.

Com queda el salari mínim després de la pujada? El salari mínim queda fixat en els 1.000 euros bruts en 14 pagues, o els 1.166,6 euros bruts en 12 pagues. O els 33,33 euros bruts al dia, que s'elevaran a 47,36 euros bruts en el cas dels treballadors eventuals i temporers que no estiguen contractats per una mateixa empresa per un temps superior a 120 dies. O 7,82 euros l'hora efectiva de treball en el cas de les empleades de la llar.