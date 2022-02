La restauració de la façana dels Sants Joans que integra les "covetes" arrancarà a l'estiu

La restauració de la façana posterior de l'església dels Sants Joans, d'estil barroc, i de la terrassa amb les seues singulars «covetes» del segle XVIII ja té data d'inici. Serà previsiblement durant el pròxim estiu. Els responsables de la restauració integral dels Sants Joans van considerar la idea d'iniciar la intervenció en les façanes exteriors del monument al mateix temps que les obres de conversió en zona de vianants de les places de Bruges i el Mercat que impulsa la Regidoria de Desenvolupament Urbà i que van arrancar l'abril de l'any passat. Finalment els problemes per a col·locar les bastides a l'exterior amb les obres de reurbanització en marxa i les dificultats d'accés a les places per les rases van aconsellar ajornar la intervenció a l'exterior del temple.

Amb les obres de reurbanització entrant en la recta final (la plaça de Bruges es va reobrir al desembre i la del Mercat ho farà després de Falles) i amb la previsió que tot estiga acabat a l'abril, els responsables de la restauració de l'antiga església dels Sants Joans del Mercat ultimen els tràmits per a començar la intervenció en les façanes exteriors, començant a Bruges. Les obres en la façana posterior, davant de la Llotja, arrancaran ja a l'estiu, poc després de finalitzar la conversió en zona de vianants.

La intenció és que la intervenció en la façana posterior i la consolidació de la terrassa davall de la qual estan les «covetes», tancades i sense ús des de fa anys, es faça de manera simultània amb la recuperació dels antics baixos comercials, els propietaris dels quals promouen la seua recuperació per a reobrir-los com a mercat d'artesania. El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de València i encaixa en el Pla especial de Ciutat Vella, en què no es permeten usos diferents per a les «covetes» que el de la venda de productes d'artesania local, culturals o antiguitats.

La restauració integral de l'església dels Sants Joans, a l'interior de la qual està ja molt avançada la recuperació dels frescos de la volta central, obra d'Antonio Palomino, és finançada per la Fundació Hortensia Herrero. L'arquitecte que dirigeix, juntament amb Pilar Roig, la restauració del temple és Carlos Campos, que també ha elaborat el projecte bàsic d'intervenció de les «covetes» per als propietaris que acaba de rebre el vistiplau de la Conselleria de Cultura.

La reurbanització de la plaça del Mercat i del front de les covetes està ja molt avançada i és visible la nova escalinata de pedra que, com una graderia, genera una nova zona d'estada a la plaça alhora que dignifica i realça la portada posterior dels Sants Joans i les seues singulars «covetes».

Les 19 «covetes», de tot just 10 metres quadrats de superfície i sostres voltats, es van construir el 1700 adossades a la façana posterior dels Sants Joans i a la terrassa superior, ara quasi en desús, on s'han desenvolupat històricament esdeveniments religiosos i festius.

En un principi, aquestes botigues-cova van ser concebudes com a font d'ingressos per a la parròquia dels Sants Joans. A mitjan segle XVIII, van anar passant a mans privades, encara que l'església encara en conserva una en propietat, que també serà restaurada.

Aquestes botigues-cova, en les quals es venia ceràmica, antiguitats i ferralla i altres objectes, han estat tancades i sense ús durant anys fins que l'associació Recuperem les Covetes, secundada per l'Ajuntament de València, va posar en marxa en 2019 una iniciativa per a recuperar-les i tornar a posar-les en ús com a mercat tradicional d'artesania. En aquests moments, formen part d'un entorn BIC (bé d'interés cultural) format per la plaça del Mercat, la Llotja i l'església dels Sants Joans.