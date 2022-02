Foc i explosions en un incendi en una fàbrica química de Nàquera

Un incendi en una fàbrica d’aerosols afecta, en aquests moments, el polígon industrial Els Vents de Nàquera. Segons informa el Consorci Provincial de Bombers de València, s’han produït explosions a conseqüència del foc que crema la indústria, l’origen del qual està en la deflagració d’un depòsit de gas propel·lent. El gas propel·lent s’usa en aerosols i esprais químics i estètics com desodorants, ambientadors o insecticides. Pel que sembla, tal com ha pogut saber aquest diari, una espurna en un dels magatzems hauria produït l’incendi en una de les cisternes de gas propà.

El foc afecta les instal·lacions de Quimi Romar Aerosoles, una fàbrica de productes químics que està instal·lada en el mencionat polígon industrial, entre els termes municipals de Nàquera i Moncada.

Al voltant de les 16.30 hores, els Serveis d’Emergències han donat per controlat el focus de l’incendi. Les vàlvules de seguretat han saltat i han pogut delimitar el foc, que, no obstant això, ha afectat també la fàbrica del costat, on hi havia un elevat nombre de dissolvents emmagatzemats.

🚒El Consorci ha mobilitzat 5 dotacions de bombers @BombersValencia i diversos comandaments a incident a empresa dedicada a aerosols en Nàquera, on s'han registrat explosions — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) 11 de febrero de 2022

S’ha confirmat que no hi ha danys personals, ja que tots els treballadors han pogut ser desallotjats abans que el foc devorara l’estructura. Malgrat tot, fins al lloc ha acudit una ambulància de Suport Vital Bàsic de manera preventiva. A més de cinc unitats de bombers del consorci valencià, agents de la policia municipal, així com efectius de Protecció Civil.