Ja no hi ha malalts de covid en l’UCI de l’Hospital de Dénia

La sisena onada perd força a la Marina Alta i es nota clarament a l’Hospital de Dénia, on ja no hi ha cap malalt de covid ingressat a l’UCI. Els 13 contagiats que hi romanen hospitalitzats estan en planta i són pacients vulnerables o que pateixen patologies de risc. Divendres passat hi havia 25 pacients covid hospitalitzats i un d’ells es trobava en l’UCI.

Mentrestant, la pressió en l’atenció primària, que en aquesta onada ha desbordat els centres de salut, ha baixat de manera molt notable. Fa 14 dies, els centres de salut feien 1.700 consultes covid al dia. Ara en són 400. En 14 dies, les consultes covid han passat de 1.700 a 400 al dia Les dades les han traslladades hui els responsables de Salut Pública i de Marina Salut als alcaldes i regidors de Sanitat de la Marina Alta. Han anunciat que el dissabte dia 19 es posarà en marxa, a l’Hospital de Dénia, una altra ronda de vacunació contra la covid sense cita prèvia.