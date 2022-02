Les ETT detecten un ritme inferior en els contractes de les empreses valencianes

“Veiem que els nostres clients estan pensant què fer davant del nou terreny de joc” que s’ha derivat de la recent reforma laboral, que propicia la conversió en fix dels contractes temporals, i el també recent augment del salari mínim interprofessional (SMI) de 965 a 1.000 euros, segons assegura a aquest diari Víctor Tatay, director de la consultora de treball temporal Adecco a la Comunitat Valenciana, que afig que les empreses que contracten els serveis de les anomenades ETT (empreses de treball temporal) “continuen necessitant personal eventual i moltes estan plantejant-se ara què fan, si transformen en fixos els empleats, cosa que estan fent les que tenen càrrega de treball, si es queden igual o si els despatxen”.

Tatay admet que els primers mesos de l’any són una època “vall” per al sector, perquè el comerç i l’hostaleria, després del Nadal, no requereixen tant els seus serveis. A més, l’ERTO en Ford i els seus efectes sobre la indústria auxiliar no hi contribueixen. No obstant això, les dades de què disposa el sector no són falagueres. Entre l’última setmana de gener i la primera de febrer es van publicar 8.860 ofertes laborals, sobretot de comercial i vendes (13 % del total), indústria (10 %) i logística (10 %). Es tracta d’una xifra quasi idèntica (8.855) a la de les ofertes que es va registrar en les mateixes dates de fa un any, amb la sensible diferència que llavors “hi havia restriccions molt dures” per la covid “i ara no”. “Aquest és el canvi”.

Resposta de la CEV

El director d’Adecco a la Comunitat Valenciana afegeix que, aquest mes de febrer, “percep més calma que al gener, amb un alentiment en els contractes”, després d’un últim trimestre de 2021 “que va ser molt bo”.

Fonts de la patronal autonòmica CEV van assegurar a aquest diari que en aquesta organització no han detectat, en general, cap paràlisi en les contractacions de les mercantils. De fet, les dades del mercat laboral a la Comunitat Valenciana al gener van ser positives i la temporalitat es va reduir. Una altra cosa, van advertir, és que les mercantils hagen posat en pausa la contractació d’empleats a través de les empreses de treball temporal.