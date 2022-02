“És un penal com un castell, continue sense entendre-ho”

Hugo Duro va valorar l’empat després del partit i va destacar la importància de no perdre en un camp tan complicat, però va parlar de “sensació agredolça” pel penal no xiulat: “Un empat ací, on Barça i Madrid han perdut, és molt important. La sensació és agredolça per no guanyar, pel penal que ha sigut com un castell. Bon empat, però sensació coenta. Continue sense entendre-ho, he de veure-ho però no ho entenc. Es xiulen penals per menys; l’altre dia, al Cadis, li’n xiulen dos de riure. És que fins i tot cau el defensa i és perquè m’ha pegat”.

L’autor del gol es va mostrar content per la seua excel·lent ratxa amb el gol, li va donar mèrits al seu equip i, fins al partit de tornada, va centrar el focus en la lliga: “Espere que no acabe el meu idil·li amb el gol. També és gràcies als companys. Ja estem pensant en l’Alabés, aparquem la copa i ens centrem en la lliga”, va concloure Hugo Duro.