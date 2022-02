Puig: “Aquestes Falles ja no seran com les de setembre”

Els responsables polítics han llançat diferents missatges sobre les Falles 2022 que tendeixen a tractar de combinar “prudència” amb “normalitat” i la postil·la “el que decidisca Sanitat”. Com serà la festa s’ha convertit en la pregunta recurrent, en cada compareixença, a tots aquells que, d’alguna manera, hi tenen alguna cosa a dir.

Així, Ximo Puig s’ha vist obligat a contestar durant tres dies seguits i ha recordat que la reunió de dilluns intentarà buscar “la fórmula que millor faça possible la recuperació emocional”.

Respecte a quanta gent podria visitar les Falles d’enguany, el president ha indicat que dependrà de com avancen les dades epidemiològiques, encara que, en aquests moments, a Espanya “són molt positives”, la qual cosa fa pensar que es pot parlar ja “d’una presència massiva de ciutadania”.

El president ha insistit que, en aquests moments, totes les dades de la pandèmia “són positives” i mostren una baixada “molt intensa” de la incidència i també de les hospitalitzacions, que en els pròxims dies poden arribar a una situació “molt raonable” i “molt baixa de risc”.

La vicepresidenta i portaveu del Govern Valencià, Mónica Oltra, ha assegurat que enguany la celebració no ja de les Falles, sinó també de la Magdalena, “serà més semblant a la que coneixíem abans” de la covid-19 i, més encara, va aventurar que, “per descomptat, no com van ser les Falles al setembre”.

El vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha assegurat que la ciutat “ha d’anar a unes Falles de 2022 amb tota la prudència, però avançant en una normalitat que ja veiem als carrers”, encara que ha subratllat que l’Ajuntament “acatarà” el que determine la Conselleria de Sanitat sobre el protocol que regirà en les festes i que ja s’ha anunciat que es presentarà dilluns que ve.

Així ho ha indicat en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Municipal, a preguntes sobre les previsions que maneja el consistori. I ha demanat també “paciència” en relació a la crida, perquè, en aquesta situació de la sisena onada de la pandèmia, “els governs han d’avaluar una situació complicada i el més prudent és esperar la resolució de Sanitat, que evidentment s’està treballant”.

Galiana: paciència amb la crida

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, va insistir en la paciència per a la crida: “Si la pandèmia ha donat una lliçó, és que moltes decisions s’han de prendre en l’últim moment, i tots som conscients de la situació epidemiològica. Fa dos anys que estem en crisi sanitària i sabem i tenim experiència com a govern que hi ha decisions que han d’esperar que s’avalue la situació epidemiològica”, ha dit. Galiana ha recordat, a més, que venim d’una onada, la sisena, “molt agressiva”, encara que la vacunació ha permés que no haja tingut excessiu impacte en hospitalitzacions.