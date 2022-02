El regidor no adscrit s’ofereix a reemplaçar EU en el Govern de Sagunt

El regidor no adscrit de Sagunt, Carlos López Rodríguez, s’ha oferit a reemplaçar EUPV en el Govern local i, així, donar una altra majoria estable a la ciutat al costat de PSPV-PSOE i Compromís.

López així ho va difondre ahir en un comunicat, en el qual assegurava haver traslladat aquesta proposta a diferents responsables de l’equip de govern “en un exercici de responsabilitat”, si bé les tres formacions que componen el tripartit van declinar ahir valorar aquest assumpte i seguir centrades a pactar el pressupost.

El regidor no adscrit, que va arribar al càrrec a través de la llista de Ciutadans, un càrrec que va assumir després d’haver sigut expulsat de la formació, va fer aquesta oferta després de l’últim fet que ha tensat el tripartit, com ha anat informant Levante-EMV: la destitució recent del gerent de l’empresa municipal SAG que el PSPV i Compromís van secundar enfront de la negativa dels seus socis d’EU, que porten aquesta delegació, una mesura que va tirar avant gràcies a un acord del PSOE amb Ciutadans, que va permetre que aquests últims canviaren la seua posició.

Mentre el tripartit continua negociant els pressupostos municipals d’enguany, López assegura haver formulat la seua oferta “davant de la inestabilitat del pacte de govern des del primer dia de legislatura entre els tres socis d’esquerres. Especialment per part d’EU, tan incòmode com necessari per a sustentar Darío Moreno en l’alcaldia gràcies als seus dos regidors, dels quals només un és necessari per a aconseguir els 13 que suposen la majoria absoluta, que li permeten tirar avant les seues iniciatives”.

El regidor no adscrit carregava, a més, contra EU, considerant que “ha demostrat, legislatura rere legislatura, ser un soci poc fiable i un poc rebel”. A més, criticava el portaveu de la seua antiga formació, Ciutadans, ja que considera que el seu canvi en la SAG respon a un intent de “posicionar-se de cara a les pròximes eleccions municipals, coneixedor del declivi que prediuen totes les enquestes per a Cs”.

López subratllava, a més, els seus bons propòsits. “La meua intenció de donar estabilitat al que queda de legislatura i oferir-los el ‘vot 13’, tan necessari per a acabar la legislatura amb una major estabilitat... Una oferta sense biaixos ideològics, atés que la meua condició de no adscrit no representa cap sigla, ni em veig obligat a seguir cap argumentari imposat per òrgans superiors”, afirma.