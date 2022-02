Catalá evita parlar sobre l’aliança entre el PP i Vox a Castella i Lleó

La secretària general del PPCV i portaveu del Grup Parlamentari Popular, María José Catalá, ha evitat, aquest matí, pronunciar-se sobre la pràcticament inevitable aliança entre el PP i la ultradreta de Vox després dels resultats a Castella i Lleó. La popular ha mostrat la seua satisfacció pels comicis, en els quals ha guanyat el PP, encara que molt lluny de la majoria suficient per a governar en solitari, i ha assegurat que aquests resultats permetran continuar governant “amb la dignitat i la diligència que caracteritza el senyor Mañueco”. “La ciutadania ha expressat el que necessita i serà un govern d’estabilitat”, ha indicat. Ha destacat que el PP ha tret un resultat millor que tota l’esquerra junta, la qual cosa, en la seua opinió, és un missatge a Pedro Sánchez. “Les va perdre a Madrid, les ha perdudes a Castella i Lleó i les perdrà a Andalusia”, ha vaticinat la també portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de València.

Menys contundent i molt més esquiva s’ha mostrat en ser preguntada sobre si el PP valencià estaria disposat a governar amb Vox en el cas de traslladar a la Comunitat Valenciana el veredicte de les urnes a Castella i Lleó. Catalá ha assegurat que el PP iniciarà una ronda de contactes. “Hi ha altres partits que mereixen ser escoltats, parlarem amb tots, perquè no cal excloure del diàleg a ningú”. Catalá no ha volgut eixir-se d’aquest guió i, repreguntada sobre si pactaria o no amb Vox, ha indicat: “Depén del diàleg, la negociació acaba de començar”, ha insistit. En tot cas, ha matisat que “coses més rares s’han vist”. I ha posat com a exemple que Sánchez negocia amb “els hereus d’etarres”, ha dit. “De lliçons, al PP, cap”.