El Consell Valencià de la Joventut llança una campanya per a promoure la salut sexual i desmuntar estereotips

Donar visibilitat a la diversitat sexual i als diferents tipus de relacions sexuals, desmuntar els estereotips que envolten les pràctiques sexuals i promoure mètodes de prevenció i pràctiques sexuals segures entre la joventut. Aquests són tres dels objectius de la campanya “Sexualitat per a dummies: el que no t’atreveixes a preguntar a casa”, que llança el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) amb motiu del Dia Europeu de la Salut Sexual.

“L’educació sexual és un treball pendent del nostre sistema educatiu i aquesta falta d’informació és suplida amb la pornografia”, ha alertat la responsable d’Acció Social del CVJ, Sonia Gil. “A conseqüència d’això, ens trobem una joventut amb escassos recursos per a gaudir de la seua vida sexual de manera plena i segura”, ha afegit.

Aquesta acció de sensibilització i d’informació busca posar fi als estereotips que envolten les relacions sexuals, d’acord amb els rols de gènere o l’orientació sexual, al mateix temps que insisteix en la necessitat de cuidar la salut sexual.

Així mateix, Gil també ha destacat la necessitat de “desestigmatitzar totes les pràctiques sexuals, desmuntar el coitcentrisme i normalitzar els models de relacions afectivosexuals més enllà de la monogàmia, sense perdre mai de vista la salut sexual”.

Augment de les ITS

Les infeccions de transmissió sexual, com la gonorrea, la clamídia, la sífilis o el virus del papil·loma humà, han multiplicat la seua incidència a Espanya en les últimes dècades, segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat i el Ministeri de Ciència i Innovació en l’informe Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Espanya, 2018, actualitzat en 2020.

“Les expertes ens diuen que la falta d’educació sexual o la falta de percepció de risc són alguns dels factors que s’amaguen darrere de l’augment de les infeccions de transmissió sexual”, explica Gil. “Cal posar a l’abast de la joventut la informació necessària per a mantindre relacions sexuals de manera segura per a inculcar hàbits de salut sexual, com l’ús de mètodes de protecció o la realització periòdica de proves de detecció d’ITS”, ha conclòs.

La campanya inclou diverses accions en les xarxes socials, amb píndoles informatives sobre tipus de relacions afectivosexuals o la manera d’emprar els diferents mètodes de protecció contra les ITS. A més, per a aprofundir en la matèria i generar espais de debat i reflexió, el CVJ col·laborarà en un programa especial del podcast Parlar per no callar sobre sexualitat i oferirà un consultori amb una sexòloga en les xarxes en el qual totes les joves que vulguen podran formular els seus dubtes.