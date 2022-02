Moncada implanta un protocol nou d’atenció a dones en situació de violència de gènere

El protocol d’atenció a dones en situació de violència de gènere s’obri pas a Moncada després d’haver sigut aprovat el passat 25 de novembre. Ara, la comissió tècnica està formant el cos de la Policia Local en matèria de violència de gènere. Aquesta formació se suma a la que ja reberen tots els departaments de l’Ajuntament la tardor passada i cerca que la coordinació entre tots els serveis que hi intervenen siga l’eix principal de l’actuació.

Aquest nou protocol és el resultat d’un any de treball de la comissió tècnica que s’ha creat a aquest efecte, formada pels departaments de Serveis Socials, Educació, Policia Local, Centre de Salut i Oficina d’Atenció a les Víctimes de Delicte, entre altres. Així, la participació de tots aquests departaments tenia com a finalitat la coordinació de tots els serveis que atenen aquestes dones, per tal d’oferir una atenció integral, a més d’evitar la revictimització.

L’elaboració d’un protocol nou era necessària atesa la gran quantitat de canvis legislatius que hi ha hagut en la matèria en els últims anys, especialment els derivats de l’aplicació del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

L’alcaldessa, Amparo Orts, explicava que “la lluita contra la violència de gènere és un dels objectius prioritaris d’aquest equip de govern”. Per la seua banda, la regidora d’Igualtat, Feli Bondia, assenyalava que “aquest nou protocol situa Moncada a l’avantguarda de la lluita contra la violència de gènere”.

Amb tot això, l’Ajuntament busca que les dones en aquesta situació sàpien que tenen la institució al seu costat per a fer el pas de denunciar i tractar d’eixir d’aquesta situació tan complexa.