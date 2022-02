La plantilla de Ford Almussafes avala el pla d’ajust d’UGT amb un 75 % de vots a favor

La plantilla de Ford Almussafes ha donat el vistiplau a l’acord a què UGT ha arribat amb la cúpula de la companyia sobre el pla d’ajust oferit per a rebre les noves adjudicacions. La setmana passada, el sindicat majoritari va llançar una consulta en la seua aplicació interna i, aquest dilluns, ha anunciat que el 75 % dels votants han avalat les propostes, que impliquen contenció salarial, jornades més llargues i menys festius.

Segons UGT, han participat en la consulta 4.193 dels 5.971 empleats de la planta valenciana (un 70,22 %). D’aquests, 3.143 hi han votat a favor (74,95 %), 948 en contra (22,61 %) i hi ha hagut 102 abstencions (2,44 %).

Malgrat rebre el suport de la plantilla, UGT afig que continuaran intentant “sumar-hi els màxims suports possibles de la resta d’estaments socials, amb l’objectiu de fer visible la situació de la factoria i continuar reivindicant el nostre futur, perquè, quan al juny haja de prendre’s una decisió des de Detroit, no hi haja cap dubte d’on i com està posicionada la factoria d’Almussafes”.

Segons la central ugetista, la plantilla “s’ha implicat i ha participat en el procés una vegada més”, malgrat que la conjuntura sanitària, segons UGT, no ha permés fer presencial la votació, ja que “l’ERTO, la covid i el teletreball” han fet que “quasi dos mil companys i companyes no estigueren en fàbrica diàriament”.