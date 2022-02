Puig afirma la voluntat d’esgotar la legislatura enfront del que fan altres autonomies

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha deixat clara la seua voluntat d’esgotar la legislatura durant l’acte de presa de possessió, aquest matí, dels nous càrrecs en Presidència. “Quan sembla que molts anuncien la fi de la legislatura, ací continuarà. Falta quasi un terç d’aquesta i no perdrem ni un dia per a aconseguir els reptes que ens vam marcar”, ha afirmat al Palau al costat d’Elena Cebrián, Ana Domínguez i Alfred Boix.

Com ja va publicar aquest diari, una de les conseqüències de la remodelació que es va produir divendres en la sala de màquines de Presidència és rebutjar les opcions d’un avançament electoral. Puig ho ha verbalitzat aquest matí. En les seues paraules s’observa, a més, una referència vetlada a Andalusia, el president de la qual medita un avançament electoral, encara que això s’haurà de veure després de l’experiència del PP a Castella i Lleó.

“És un any decisiu per a la Comunitat Valenciana”, ha dit Puig. “Es produirà l’acceleració de transicions pendents (digital, energètica), la reactivació i, per això, fem aquest nou impuls, des de Presidència, per a enfortir l’equip. Per a afrontar un moment històric”.

El cap del Consell ha posat l’accent en la Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial, en mans de l’exconsellera de Compromís Cebrián. “Aquest ajust té una orientació clara, la superació de les desigualtats territorials”, ha afirmat. Encara que ja està en marxa l’Agenda contra la Despoblació, “ara es tracta de donar més potència a aquesta àrea”.