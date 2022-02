Sense control d’aforament en mascletades, castells i ofrena, però amb mascareta entre el públic

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparegut en directe a les 11.00 hores per a explicar com seran les Falles 2022 i quines restriccions hi haurà en vigor durant les festes, tant en les Falles com en la Magdalena.

El cap del Consell ha detallat les recomanacions sanitàries que estaran vigents per la pandèmia del coronavirus, que bàsicament afecten tres qüestions: Aforaments : no hi haurà control d’aforament ni en mascletades, ni en castells ni en l’ofrena.

: serà obligatòria en els esdeveniments en els quals es produïsquen aglomeracions de persones. Així, en les mascletades, els castells i l’ofrena, el públic haurà de portar-la de manera obligatòria. Els fallers i altres participants de l’ofrena a la Mare de Déu estaran exempts d’usar la mascareta durant la desfilada. Carpes: les carpes hauran de tindre dos laterals oberts perquè les persones que hi siguen queden eximides de la normativa d’interiors. En cas contrari, s’hi aplicaran les mateixes restriccions que hi ha en vigor actualment per als espais tancats. Restriccions en Falles A les deu del matí estava previst que començara la reunió en la qual havien d’ultimar-se aquestes recomanacions per a les Falles 2022. L’única cosa que se sabia amb certesa era que, per a veure la mascletada i accedir a llocs en els quals es produïren aglomeracions de persones, seria imprescindible portar posada la mascareta, com finalment s’ha anunciat.