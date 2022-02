València exporta la millor de les seues cares

La cerimònia dels Goya ha revalorat fins i tot més la imatge que s’exporta de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Els qualificatius, superlatius, comencen a esgotar-se. La transformació de l’edifici de Calatrava en un gran plató de cinema va ser celebrada ahir amb entusiasme per part d’una organització que, per damunt de tot, anteposa la imatge televisiva oferida d’una gala dissenyada, de principi a fi, per a això. La satisfacció per l’aspecte avantguardista i majestuós traslladat al món a través de la televisió permet a València tindre esperances per a continuar acollint edicions futures dels Goya. Malgrat que les limitacions d’aforament respecte a anys anteriors va ser per a l’Acadèmia tot un maldecap per a poder satisfer tanta demanda —1.200 assistents enfront dels 3.400 de Màlaga— i que moure’s per l’interior de l’edifici no va ser còmode ni per a uns ni per a altres —escalons, corredors i racons que van fer que més d’un actor es perdera en l’eixida—, la singularitat i bellesa de les imatges minimitzaven qualsevol malestar una vegada acabada la gala.

En la nit d’El buen patrón, la presencialitat, els vestits espectaculars en blanc i negre, els lluentons, el gel hidroalcohòlic i les mascaretes, el treball de l’Ajuntament de València en els últims tres anys va culminar, apunten des de l’organització, de manera excel·lent. La valoració de la vicealcaldessa, Sandra Gómez, que, en absència de l’alcalde, va actuar d’amfitriona de la gala, anava ahir més enllà: “Hem aconseguit que això no siga una fita puntual sinó una col·laboració a llarg termini amb l’Acadèmia, per a continuar reverenciant València en la indústria audiovisual, amb un campus de formació entre l’Acadèmia i l’Ajuntament. El retorn d’impacte econòmic estimem que serà molt positiu, ja que el sector del turisme relacionat amb hotels, restauració, oci, taxis o d’esdeveniments, com ara estilistes, maquillatge i perruqueries, estava ple i això suposa un respir després de quasi dos anys de crisi sanitària”. “La ciutat s’hi ha bolcat i hem aconseguit convertir la gala en una vertadera celebració social, en un moment en què necessitem ja mirar cap al futur amb optimisme i esperança”, va valorar.