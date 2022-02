El VCF s’allunya del descens amb un gol de penal

El València Femení va oferir una bona versió contra el Deportivo Alabés en un partit en el qual l’equip d’Andrea Esteban va guanyar gràcies a un gol de penal de Salmi que permet a les valencianistes allunyar-se a cinc punts del descens.

El València es mostrava efectiu en la recuperació, la qual cosa complicava a l’Alabés proposar el seu joc, mentre que el València dominava amb calma. Auñón va tornar a salvar l’equip vitorià, aquest diumenge vestit de roig, en enviar a córner una ocasió clara de gol. Després del servei de córner, Salmi va colpejar la pilota amb força, però Cris va atrapar-la no sense complicacions. Auñón va intentar sorprendre Enith amb una centrada-xut, però la portera valenciana va atrapar l’intent rival. A la mitja hora de partit, Torrodà va culminar una jugada per banda d’Aguado que va acabar en córner, després del qual l’àrbitra va decretar penal per mans. Salmi no va fallar des dels onze metres.