ADISTO celebra la presentació dels seus representants per a les Falles 2022

L'Associació ADISTO va celebrar diumenge passat la presentació de les representants de la comissió per a aquest any faller 2022: Marina Manzano González, com a fallera major, i Marina Sánchez García, com a presidenta. A l'acte, celebrat a les 12 h al Saló Parroquial de Nostra Senyora de l'Assumpció, van acudir representants de la corporació municipal, que van acompanyar els membres d'ADISTO en aquesta jornada fallera tan especial i emotiva.