Bautista torna a Doha, escenari del seu últim títol en 2019 i on després va repetir final

Roberto Bautista té un compte pendent en el torneig de Doha (ATP500), que va conquistar en 2019 i en el qual va repetir final en 2021, encara que sense la mateixa sort que dos anys arrere. Ara, el castellonenc torna en un 2022 que va començar com a finalista en la Copa ATP contra el Canadà. L'actual número 16 del món és el segon favorit d'un quadre que té un altre canadenc, Dennis Shapovalov, com el principal candidat per a arribar a la final. Els dos arrancaran la seua participació en segona ronda, i hui coneixeran rival. En el cas del castellonenc, serà un vell conegut, el japonés format a València Taro Daniel, o el wildcard escocés Andy Murray, exnúmero u del món, i dues vegades campió i dues més finalista del torneig de Doha.

D'altra banda, Novak Djokovic, que reapareixerà a Dubai, pot perdre el número u aquest mes si Daniil Medvedev es corona a Acapulco. Seria el tercer rus al capdavant de l'ATP després de Kafelnikov i Marat Safin.