El consum de cítrics a Europa es desploma mentre augmenta el de fruites tropicals

Els cítrics continuen perdent protagonisme en els principals mercats de la Unió Europea (UE) en comparació amb altres fruites a la vista dels resultats de consum que reflecteixen les estadístiques de mercat facilitades per Eurostat i altres organismes oficials. Enmig d'una campanya 2021/2022 per a oblidar, a la vista de l'enfonsament dels preus en origen de gran part de varietats de taronges i de la invasió d'agres de països tercers (sobretot de Sud-àfrica, Egipte i el Marroc), crida l'atenció la pujada del consum de fruites com els plàtans, que fregava els 14 quilograms per càpita a la Unió Europea en finalitzar l'any 2020, és a dir 3 kg més que en 2007; així com d'alvocats, pinyes i mangos, amb una mica més de 4 kg per persona i any. Això suposa el doble que una dècada abans.

L'auge de les fruites tropicals contrasta amb l'enfonsament en el consum de taronges de 9 a 7 quilograms per càpita i any (és a dir, un 20 % menys) en països europeus com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. El de mandarines es manté més estable, perquè només baixa 0,30 quilos per persona i continua al voltant dels 4 quilograms. En el mercat domèstic, a Espanya, segons les dades del panell del Ministeri d'Agricultura, el consum de mandarines ha passat de 23 a 18 i el de mandarines, de 7 a 6 quilos entre els anys 2007 i 2020. Segons el consultor Paco Borrás, exdirector comercial d'Anecoop, qui recentment ha participat en una comissió de les Corts, les raons cal buscar-les en la “falta d'integració de la cadena de valor, l'absència absoluta de promocions i la baralla interna entre zones productores”. També destaca la situació d'una interprofessional del sector, Intercitrus, “apagada”. En opinió d'aquest expert, els cítrics han perdut protagonisme en les exportacions espanyoles a favor de les hortalisses i la resta de fruites, i el consum continua caient tant a Espanya com en altres països d'Europa; d'ací la importància de promocionar-los i tornar a fer marca. Els experts adverteixen de “l'absència absoluta” de promoció més enllà de les importacions massives de Sud-àfrica, Egipte i el Marroc Entre les febleses del negoci citrícola espanyol en l'exterior, Borrás destaca els menors costos laborals d'altres països, així com els protocols d'exportació "draconians" que té la citricultura per a vendre a països com el Japó, l'Índia, els Estats Units, Mèxic, Austràlia i la Xina, entre altres nacions. D'altra banda, adverteix que el sector és "víctima de conflictes geopolítics com els protagonitzats a Rússia, Ucraïna i Bielorússia", mercats en auge en uns altres temps. Importacions massives Encara que l'aforament de cítrics elaborat pel Ministeri d'Agricultura per a la campanya 2021/2022 estima una producció de 6,7 milions de tones, la qual cosa suposarà un descens del 4,8 % respecte a la temporada anterior i un 2,1 % inferior a la mitjana dels últims cinc anys, els preus no han millorat. A més, les importacions de mandarines de l'hemisferi sud han passat de 92.622 tones en 2018 a 149.766 tones durant 2021, mentre que les de taronges han crescut des de les 509.678 a les 517.825 tones en aquest període de temps. Les organitzacions agràries adverteixen que el sector s'està enfrontant a la campanya citrícola més cara de la història. L'últim estudi de l'IVIA ha determinat els costos de producció en 0,23 euros/kg en taronges i 0,28 euros/kg en mandarines. No obstant això, aquestes despeses s'han encarit enguany al voltant del 30 % a causa de l'escalada de l'energia elèctrica, els combustibles, els fertilitzants i els tractaments fitosanitaris que els citricultors s'han vist obligats a augmentar per a tractar de frenar —algunes vegades sense èxit per la supressió de matèries eficaces— les plagues i malalties. El que sí que puja és el preu de les mandarines protegides, ja que resulta huit vegades superior al de les taronges. Així, les cotitzacions pagades als agricultors per la varietat d'origen israelià orri superen els 1,1 euros per quilo davant dels 0,14 de les taronges navel lane-late. Segons la interprofessional Intercitrus, la "guerra" de preus amb els països tercers en varietats clàssiques del camp "ve per a quedar-se".