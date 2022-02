Els gimnasos demanen a Puig que elimine el passaport covid ja

Els empresaris d'instal·lacions esportives i gimnasos de la Comunitat Valenciana han remés una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig, en la qual demanen la supressió del requisit del passaport covid als seus centres pel "dany irreparable" que els està causant.

El delegat de la Federació Nacional d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Gómez-Pantoja, ha remés la petició també a la Conselleria de Sanitat i a la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro.

Considera que si l'evolució de la pandèmia ha canviat, es podria avançar l'eliminació d'aquest requisit, que només està vigent a Galícia i a la Comunitat Valenciana, en aquesta última fins al 28 de febrer.

"Hem perdut la campanya de gener, la de febrer i, a València i Castelló, per les Falles i la Magdalena, la de març la perdrem també", lamenta Gómez-Pantoja per a afegir la "ruïna" que afronten els empresaris si s'uneix a això el preu "disparat" de la llum i el gas.

Els gimnasos argumenten que a les seues instal·lacions l'ús de la mascareta és obligatori en tot moment, per la qual cosa l'exigència del certificat "no està justificada", i que l'evolució de la pandèmia és molt favorable i més ràpida de l'esperat, per la qual cosa no veuen necessari "mantindre la rigidesa" de la mesura fins al 28 de febrer, segons recullen en la carta.

La implantació del certificat covid als gimnasos "ens ha assenyalat com a espais perillosos, sense dades que ho demostren", la qual cosa ha suposat "una destrucció fins i tot major del teixit empresarial", i ha facilitat la substitució de la presencialitat en aquests espais per plataformes que ofereixen serveis per Internet, que poden provocar "lesions indesitjables" i que estan desenvolupades per multinacionals que no generen inversió ni ocupació a la Comunitat Valenciana.