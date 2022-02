Josefa Roca, la dona que més anys ha sigut alcaldessa a la Marina Alta

Setze anys. Ni més ni menys. Cap dona ha sigut alcaldessa a la Marina Alta durant tant de temps. Josefa Roca va ser batllessa de Murla entre 1999 i 2015, any en què es va jubilar i ja no va liderar la candidatura local del PP. Josefa va fer ahir 82 anys i va tornar a l'ajuntament per a saludar Carlos Mazón, el president de la Diputació d'Alacant. Els dos es coneixen de quan Josefa era alcaldessa i Mazón diputat d'Obres. El president de l'organisme provincial va saludar de forma molt afectuosa l'exalcaldessa i va destacar que en els 16 anys que va estar al capdavant de l'ajuntament va fer "una gran tasca".

Josefa Roca ha sigut amb diferència l'alcaldessa més longeva de la Marina Alta. En aquesta legislatura, hi ha set alcaldes, la qual cosa trasllueix que encara queda molt de camí per a arribar a la plena igualtat en política. I això de romandre 16 anys en el càrrec sembla ara una quimera. Les actuals alcaldesses són Carolina Vives, als Poblets; Maribel Molina, a Alcalalí; Ana Sala, a Calp; Maite Pérez, a la Xara; Maria Oltra, a l'Atzúbia, i María Teresa Roselló, a Sagra.