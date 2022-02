Mudança a l'edifici de Correus

Mudances a l'històric edifici de Correus. Vehicles d'una empresa de mobiliari d'oficina estan hui traient i buidant de mobles la que durant un segle ha sigut seu de l'empresa postal de l'Estat. La Generalitat, tal com ha estat informant Levante-EMV, ha comprat, després d'un any de negociacions, per 22 milions d'euros, l'edifici protegit per a reconvertir-lo en un nou referent cultural. Els seus antics propietaris han començat ja a desallotjar l'immoble.

El pati central de l'edifici s'ha tancat i els funcionaris de Correus només atenen a les dependències de la cantonada amb el carrer Correus, que l'empresa s'ha reservat per a mantindre un servei mínim a l'usuari. Amb la de València, són ja tres les seus de la companyia postal a la Comunitat Valenciana que adquireix l'Administració autonòmica. Abans van ser les d'Elx i Castelló. Per la de València hi havia un especial interés pel valor simbòlic de l'edifici per a diferents generacions, per la seua rellevància arquitectònica i per la seua ubicació a la cèntrica plaça de l'Ajuntament.