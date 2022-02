El PP valencià evita tancar la porta a la ultradreta després del resultat del 13F

Castella i Lleó està lluny, però no tant. Hi ha diferències socials, econòmiques i territorials respecte a la Comunitat Valenciana, però si l’aleteig d’una papallona pot provocar un huracà en l’altra part del món, com no traure conclusions en clau valenciana del 13F? Els partits van fer ahir la seua pròpia lectura, una anàlisi que va des de la preocupació per l’avançament de l’extrema dreta per part de l’esquerra fins a l’assumpció que Vox pot ser el nou soci del PPCV. Els populars valencians fa temps que tracten de blanquejar la ultradreta, conscients que poden ser el seu passaport al Palau de la Generalitat. I el que ha ocorregut a Castella i Lleó és un espill on mirar-se.

Per això, ahir, en ser preguntada, la síndica popular a les Corts i número dos del PPCV, María José Catalá, no va tancar la porta a aquesta opció: “Tots els partits mereixen ser escoltats i no cal excloure a ningú si ens autoproclamem demòcrates”, va dir, encara que, no obstant això, va intentar de manera reiterada esquivar les preguntes sobre possibles pactes amb la ultradreta. Va destacar que el PP ha tret un resultat millor que tota l’esquerra junta, la qual cosa, en la seua opinió, és un missatge a Pedro Sánchez. “Les va perdre a Madrid, les ha perdudes a Castella i Lleó i les perdrà a Andalusia”, va vaticinar. “Parlarem amb tots, perquè no cal excloure del diàleg a ningú”, va indicar. En tot cas, va matisar, respecte a un possible pacte amb Vox, que “coses més rares s’han vist” i va al·ludir al fet que Sánchez negocia amb “els hereus d’etarres”. “De lliçons, al PP, cap”, va sostindre. Des de Vox, la seua síndica, Ana Vega, va defensar el dret i el deure d’entrar en el govern de Castella i Lleó amb el PP. Per a l’esquerra, aquest panorama seria perjudicial. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va admetre que “no és bo per a la democràcia” el pes que ha guanyat l’extrema dreta i va recordar que estan en contra de l’Estat autonòmic. “És lamentable que l’oposició política de la dreta estiga liderada ideològicament per l’extrema dreta”, va dir. I va advertir que no era bo “ni per a l’estabilitat, ni per a la recuperació econòmica ni per a la convivència”. Pedagogia política El síndic del PSPV, Manolo Mata, va cridar a fer “pedagogia política” davant de l’auge de Vox, que “arrossega el PP a unes certes posicions”. “Els valencians tindran, en 2023, un altre govern del Botànic o el terror. L’objectiu és clar: Vox vol carregar-se el PP i després la democràcia, per aquest ordre”, va afegir. I, per això, el Botànic ha de resistir. La síndica de Compromís, Papi Robles, va augurar que el tripartit eixirà reforçat en 2023, encara que va demanar no encoratjar “forces que volen retallar drets i fomentar l’odi”. La portaveu d’UP, Pilar Lima, va reconéixer el mal resultat en “un territori molt difícil” per al seu partit, però va subratllar que “el PP ha fracassat en el seu intent de governar en solitari”. “El seu destí està indissolublement unit a Vox, a l’extrema dreta”, va avisar. De l’oposició, la síndica de Cs, Ruth Merino, va titlar d’error avançar les eleccions i va admetre que no eren uns bons resultats, encara que el PP “no ha aconseguit ni la majoria absoluta ni fer desaparéixer Ciutadans”.