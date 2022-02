València aposta per canviar el reglament faller perquè les dones puguen vestir d'home

Alicia i Laura ja han aconseguit un primer objectiu després que aquest periòdic traguera a la llum la petició d'aquesta parella perquè una d'elles, Laura, puga acudir a l'ofrena acompanyant Alicia vestida amb vestit de saragüells, que per reglament només poden usar els homes.

El regidor de Festes, Carlos Galiana, s'ha mostrat partidari de dur aquesta proposta al món faller per a introduir canvis en el reglament, que s'està revisant en l'actualitat, i que siga finalment el Congrés Faller el que adopte una decisió sobre aquest tema.

En l'actualitat, el reglament, que data de l'any 2002, obliga la dona a desfilar amb el vestit tradicional de valenciana. Si s'utilitza una altra vestimenta, pot ser sancionada la comissió, en aquest cas la de Castelló-Segorbe, de la qual és fallera Alicia. Així doncs, demana que es canvie el reglament perquè la seua parella puga acompanyar-la en l'Ofrena de les Falles 2022 i ho faça com ella se senta més còmoda, que és amb vestit de saragüells.

Un reglament faller de fa 20 anys

En principi, la seua denúncia es va llançar a través de les xarxes socials, però la seua publicació en aquest periòdic ha llançat el debat. I el primer a respondre ha sigut el regidor de Festes, Carlos Galiana. Segons diu, efectivament hi ha un reglament que "té 20 anys" i que ell mateix ha demanat a l'assemblea de presidents que es canvie per a "adaptar-lo a la realitat actual". En aquest marc, Galiana creu que pot introduir-se aquest debat sobre la indumentària i que després siga el Congrés Faller el que el debata i, si escau, l'aprove.

El regidor va assegurar, en qualsevol cas, que fins ara no s'havien introduït canvis en aquest sentit "perquè ningú havia alçat la veu".

Quant a la possibilitat que una de les xiques acudira a l'ofrena amb indumentària que, per reglament, és de xic, Galiana no ha volgut pronunciar-se. Només ha recordat que hi ha una normativa sobre aquest tema. De totes maneres, la sensació general és que no passaria absolutament res, perquè no en són poques les anomalies que es detecten cada any en la desfilada davant de la Mare de Déu i amb què es fa com qui no ho veu.