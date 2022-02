Com aconseguir l’ajuda dels joves per al lloguer

El mes d’octubre passat, el Govern va aprovar una partida de 200 milions d’euros en els Pressupostos generals d’Estat del 2022 per a ajudar els joves a pagar el lloguer i, d’aquesta manera, fomentar la seua emancipació. S’espera que en el Consell de Ministres de hui prenga forma aquesta iniciativa.

Això no obstant, sí que hi ha alguns punts que ja han quedat clars.

Qui es pot beneficiar d’aquesta ajuda i quina quantitat percebrà?

Es podran beneficiar d’aquesta ajuda els joves de 18 a 35 anys que tinguen uns ingressos anuals per davall dels 24.318 euros. La quantitat màxima que percebran serà de 250 euros mensuals durant dos anys i aquesta quantitat dependrà dels ingressos de cada una de les persones sol·licitants. L’executiu estima que se’n beneficiaran uns 70.000 joves aproximadament.

Només es podrà rebre una ajuda per cada contracte de lloguer?

Aquesta pregunta se l’han feta moltes de les persones que comparteixen pis. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va ser molt clara sobre aquest tema: les ajudes es destinaran a cada individu i no a cada contracte de lloguer. Per tant, totes les persones que complisquen els requisits podran beneficiar-se’n i pot donar-se el cas que diverses persones que convisquen en un mateix habitatge obtinguen l’ajuda. No obstant això, la suma de la quantia total no podrà superar el preu del lloguer.

És compatible amb altres ajudes?

El bo jove per al lloguer no és compatible amb altres ajudes destinades a pagar el lloguer de les administracions autonòmiques o locals. No obstant això, sí que podran percebre la subvenció les persones que estiguen rebent pensions no contributives o l’ingrés mínim vital (IMV).

Hi ha algun límit en el preu del lloguer?

El Govern vol evitar que aquesta ajuda contribuïsca al fet que el preu del lloguer continue pujant. Per tant, un dels requisits que se’ls exigirà a les persones que sol·liciten l’ajuda és que el preu màxim del lloguer siga de 900 euros. No obstant això, aquesta ajuda dependrà de cada comunitat autònoma i s’espera que s’establisquen diferents màxims en funció de la zona en què es trobe l’habitatge de la persona sol·licitant.