Benicàssim augmenta quasi un terç els seus beneficis pel turisme respecte a 2019

L’estiu de 2021 va tornar a ser d’estar per casa. La pandèmia va afluixar però no va cedir i el turisme va continuar sent una de les activitats més afectades. No obstant això, no totes les destinacions han patit igual els efectes de la covid i Exceltur va publicar ahir un informe en el qual posa xifra a la rendibilitat del sector en 2021 i que evidencia que aquells territoris amb una alta penetració del viatger internacional segueixen més lluny de les xifres de 2019 que els que depenen en major part del visitant domèstic. I a la Comunitat Valenciana, segons el document, hi ha exemples de tots dos: Benicàssim i Benidorm.

El primer lidera la taula de rendibilitat turística recopilada per Exceltur, que li assigna un increment en els beneficis per habitació de més del 30 % respecte a les seues xifres prepandèmia. Cap altra destinació a Espanya s’ha recuperat amb tanta força. Per la seua banda, el municipi de la Costa Blanca continua un 20 % per davall dels beneficis que registrava en la vella normalitat. Segons afig l’estudi del lobby turístic, Benidorm continua, així mateix, amb un 58 % menys d’ingressos i amb la meitat de la seua planta hotelera encara inoperativa (quasi 18.000 llits).