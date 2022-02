Compromís porta al Ple de Xàbia exigir als bancs que atenguen els majors

Compromís per Xàbia ha registrat una moció (que es debatrà en el pròxim ple) per a sol·licitar a les entitats bancàries i altres organismes la millora del servei per a la ciutadania en general i per a la gent gran i persones amb diversitat funcional. La proposta insisteix en el fet que se’ls done una atenció cara a cara i en finestreta i que no se’ls obligue a teclejar en els caixers o fer tràmits per internet.

A més, els valencianistes demanen que les entitats bancàries no cobren comissions per serveis d’atenció, ja que, d’aquesta manera, es fa més profunda encara la bretxa digital i es margina els majors. La moció reclama també transparència i claredat en els productes financers que ofereixen les entitats. I insta els poders públics a legislar perquè la normativa i les pràctiques bancàries siguen més justes i solidàries. El portaveu de Compromís per Xàbia, Juan Cardona, ha explicat que “apostem per una banca pública però també per una banca privada que siga ètica, justa i pròxima als clients. No entenem aquest tracte inhumà als nostres majors, ni a la ciutadania en general”. Aquest partit s’ha sumat a la campanya “Soc vell, no idiota”. El també regidor valencianista a Xàbia Vicent Colomer ha afirmat que el tracte de les entitats bancàries “és molt injust amb la gent gran” i “dificulta la vida a molts treballadors i empresaris”. “Esperem el suport de totes les forces, perquè creiem que es tracta d’una reivindicació justa i necessària”.