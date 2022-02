Les autoritats adverteixen de sancions si no s’usa la mascareta per Falles

No es perseguirà a ningú, però se sancionarà a qui no utilitze la mascareta en actes multitudinaris de les Falles com les mascletades, la crida, els castells o el públic de l’ofrena. Així ho han explicat totes les autoritats policials i municipals al final de la Junta Local de Seguretat celebrada a l’ajuntament de València, que s’ha marcat com a repte general donar una gran imatge de València al món, perquè es tracta de la primera festa d’aquesta envergadura que es fa a Europa amb normalitat.

Els responsables de la festa donen per fet que seran unes festes de nou multitudinàries, perquè cauen en cap de setmana i hi ha ganes de recuperar la normalitat. Per tant, creuen que l’única mesura excepcional d’aquestes festes, l’ús de mascareta en esdeveniments multitudinaris, haurà de ser respectada en tot moment. Els fallers ja van demostrar responsabilitat en les Falles de setembre, van coincidir en assegurar tots els participants, per la qual cosa la crida o l’advertiment van dirigits fonamentalment a la resta de la població que participa en aquestes festes. Encara que el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha explicat que la Policia “no perseguirà a ningú”, perquè això suposaria generar “un problema d’ordre públic”, sí que es denunciarà a qui siga sorprés sense la mascareta en una mascletada o en qualsevol altre acte multitudinari. En aquest sentit, l’alcalde mateix, Joan Ribó, que ha participat en la reunió telemàticament, ha advertit amb contundència que la Policia sancionarà a qui no use la mascareta. “Això no és un estat policial, però el protocol de Sanitat és molt moderat i hem de ser responsables. Que no hi haja cap dubte que se sancionarà”, ha afegit la delegada del Govern, Glòria Calero.

“No són unes Falles normals, però sí que hi ha una organització normal”, ha precisat el regidor Aarón Cano

En termes generals, aquestes Falles es plantegen com un repte per a la ciutadania, per a la festa i per a la imatge de la ciutat, ha explicat Cano. “No són unes Falles normals, però sí que hi ha una organització normal”, ha precisat el regidor. Tot Espanya i tot Europa estan pendent d’aquesta celebració, ja que és la primera de les grans festes que torna pràcticament a la normalitat, per tant “el primer és la seguretat sanitària, la imatge de les Falles i la imatge de la ciutat”, sobretot després de convertir-se en Capital del Disseny, Capital del Turisme Intel·ligent i albergar la cerimònia de lliurament dels Goya.

Amb aquest objectiu, el desplegament policial serà essencial i, a part dels més de dos mil serveis programats per la Policia Local, hi haurà un fort dispositiu de la Policia Nacional, reforçat amb dues unitats de la Unitat d’Intervenció (UIP). El regidor de Festes, Carlos Galiana, ha destacat la bona coordinació de les Forces de Seguretat i està convençut que seran unes Falles “amb la màxima normalitat possible, més enllà de la mascareta”.