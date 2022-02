Atrapat un lladre de motos d'alta cilindrada a València

La Policia Nacional ha detingut a València un home de 49 anys acusat de robar almenys 15 motos de gran cilindrada aparcades al carrer i en garatges de València, i el seu germà, de 45 anys, com a recaptador dels vehicles, que portaven a un xalet que la família té a Chiva, on suposadament les preparaven per a vendre-les.

Segons ha informat hui la Prefectura Superior de Policia de València, les motos van ser robades la majoria d'elles a la ciutat de València, entre març de 2019 i desembre de 2021. La investigació va començar després que un agent detectara en un garatge comunitari del districte de Patraix tres motocicletes aparcades a l'interior i comprovara que figuraven com a sostretes. Les primeres perquisicions van permetre saber que l'amo de la plaça tenia antecedents policials per fets similars i que la família tenia un xalet a Chiva, de manera que van demanar una ordre d'entrada i registre al jutjat. Onze vehicles robats ocults al xalet D'aquesta manera, quan van inspeccionar l'habitatge, van trobar onze motos, totes de gran cilindrada i el robatori de les quals havia sigut denunciat fa mesos. Segons les fonts esmentades, al xalet hi havia un xicotet taller en el qual hi havia peces desballestades d'algunes de les motos, diverses sense placa de matrícula i altres amb les d'altres vehicles. Els agents van esbrinar que el germà del sospitós el podria haver ajudat a ocultar les motocicletes, raó per la qual també el van arrestar. Aquest mateix dia, els agents van detindre també el presumpte lladre prop del seu domicili, a València. En aquest moment, van recuperar una altra moto robada més, estacionada prop de la seua casa. La Policia sospita que podria haver sostret més motos i que ho feia introduint-les en una furgoneta que encara no ha sigut localitzada, amb la qual les traslladaria al xalet de Chiva.