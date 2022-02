Capbussó i sol a la platja d'hivern de la Grava de Xàbia

La Grava és la platja de l'hivern de Xàbia. Està abalisada tot l'any. Protegida del vent, ja aquests dies atrau els primers banyistes. Els dies són agradables i assolellats. Alguns veïns, els més valents, estan aprofitant per al primer capbussó de l'any. Troben, és clar, l'aigua una mica freda. Hi entren a poc a poc. Però el sol, a partir del migdia, ja calfa. També hi ha qui en té prou amb tombar-se en l'hamaca i gaudir dels tebis raigs. El cas és que aquesta platja té vida també a l'hivern.