Una crema agrícola descontrolada en una zona pròxima a la carretera causa un incendi a Anna

Una crema agrícola descontrolada realitzada en una zona pròxima a la carretera ha causat un xicotet incendi al terme municipal d'Anna. Així, s'han mobilitzat diferents efectius, com un avió de la Generalitat, una unitat de bombers forestals, una autobomba i una dotació del Consorci de Bombers.

Els mitjans oficials consultats confirmen que, de moment, no s'han vist afectats terrenys forestals per l'acció de les flames a la població de la Canal de Navarrés. Així, el focus s'ha considerat extingit vora la una i mitja del migdia. L'incendi s'ha localitzat per la zona del camí Nero d'Anna, i el Consorci de Bombers ha mobilitzat finalment una dotació de bombers, un coordinador forestal i tres brigades. En el dispositiu també han participat bombers forestals i 2 mitjans aeris de la Generalitat. "Ha afectat uns 200 metres de cultiu, una xicoteta parcel·la", apunten les fonts consultades.