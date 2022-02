Les càmeres de Ciutat Vella ja han sancionat 11.591 vehicles en només 2 mesos

Les càmeres de l'Àrea de Prioritat Residencial (APR) de Ciutat Vella ja han sancionat prop d'11.600 vehicles en a penes dos mesos. A preguntes del regidor de Ciutadans Narciso Estellés en la Comissió Informativa de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu, el Servei de Procediment Sancionador ha contestat que a data de 4 de febrer s'han imposat 11.591 denúncies a vehicles no autoritzats per accedir a l'APR. Cal recordar que la fase punitiva del tancament al trànsit parcial del centre històric es va posar en marxa l'1 de desembre, i que només del 8 al 16 de gener es van efectuar 4.811 propostes de sanció. Per tant, en un mes s'han duplicat les multes.

A data de 4 febrer, de les 11.591 denúncies captades per les càmeres, 5.528 estan en tràmits previs a la incoació -per exemple, comprovació de la titularitat del vehicle- i 6.063 amb acord d'incoació signat i en tràmit. Així mateix, segons va informar la Regidoria de Mobilitat Sostenible al gener, hi havia donades d'alta i autoritzades més de 25.000 matrícules per a poder accedir al barri.

Aquest al·luvió de multes, que costen 60 euros al titular de cada vehicle, ha motivat entre altres factors que demà divendres s'haja convocat una protesta contra l'APR a la plaça de Nàpols i Sicília per part d'Amics del Carme. En el comunicat signat per aquesta entitat per a fer una crida a la manifestació, els portaveus del col·lectiu afirmen: "No hi ha dret, tinguem o no “targeta taronja”, a no poder circular “pel nostre” barri, ni que les escoles no puguen gestionar les seues necessitats d'accés. Però els hotels i els apartaments turístics (legals o no) sí que podran donar d'alta els seus clients perquè hi circulen lliurement, fins i tot perquè aparquen a les portes del Palau de la Generalitat, com ja ocorre".

Amics del Carme ha convocat demà una protesta contra l'APR. "No hi ha dret, tinguem o no “targeta taronja”, a no poder circular “pel nostre” barri, ni que les escoles no puguen gestionar les seues necessitats d'accés", lamenten els seus portaveus

"Però no el veïnat, per a l'ajuntament nosaltres som de segona; fins i tot se'ns considera uns desviats, una amenaça, perquè tenim vicis reprovables com dependre d'un vehicle de motor per a atendre algunes de les nostres necessitats", lamenten els veïns.

Per la seua banda, el regidor de Ciutadans Narciso Estellés ha declarat que Compromís i PSOE "estan evidenciant, a base de multes i nul·la pedagogia, que només tenien afany recaptatori amb l'APR. D'ací les presses del regidor Giuseppe Grezzi per a la seua posada en marxa en precari, amb la total complicitat del PSOE".

Amb aquesta freqüència de multes, Estellés ha vaticinat: "l'any 2022 acabarà amb més de 75.000 persones multades, la qual cosa equival a arribar, com a poc, al 10 % de la població de la ciutat amb multes per culpa de l'APR de Grezzi".

El regidor Narciso Estellés ha vaticinat: "l'any 2022 acabarà amb més de 75.000 persones multades, la qual cosa equival a arribar, com a poc, al 10 % de la població de la ciutat amb multes per culpa de l'APR de Grezzi".

Per a Ciutadans, "aquesta caterva de multes és el perniciós efecte de posar en marxa, coste el que coste, una APR mal planificada, sense informació suficient i sense diàleg previ amb les entitats veïnals, associacions de comerç, falles i sectors de les tradicions del centre històric".