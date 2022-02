Ciutadans Paterna proposa una nova zona recreativa a Tàctica

El regidor i portaveu de Ciutadans Paterna (Cs), Jorge Ibáñez, ha presentat una proposta perquè “es dote el municipi d'una nova zona recreativa a Tàctica”. L'edil ha ressaltat “la necessitat que la població infantil i adulta dispose d'elements recreatius com ara taules per a pícnic, parc infantil, rocòdrom i pista de skate”.

Per a l'edil de la formació liberal, “és important que les zones verdes dels parcs industrials de Paterna estiguen ben condicionades perquè diàriament i els caps de setmana molts ciutadans hi facen activitats de temps lliure”. A més, ha destacat, “disposar d'equipament esportiu donaria un valor afegit a aquestes zones”.

Finalment, l'edil ha recordat que en 2020 ja es va aprovar una moció de Cs per a “posar parcs de cal·listènia per tots els barris del municipi”. “Ara, esperem que aquesta nova proposta també tire avant en el pròxim ple perquè des de Cs Paterna apostem perquè la pràctica de l'esport siga accessible per a tots els paterners”, ha conclòs.